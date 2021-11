Black Friday et cyber-résilience : les clés d’un shopping en toute sérénité

novembre 2021 par Mathieu Mondino, expert cybersécurité de Carbonite-Webroot

À l’approche du Black Friday et du Cyber Monday, les cybercriminels comptent sur les consommateurs pour se laisser séduire par des courriels de spam promettant de grosses remises. Ces escroqueries incitent les consommateurs à cliquer sur des liens malveillants et à télécharger par inadvertance des logiciels malveillants qui volent des informations personnelles telles que les identifiants de connexion et les numéros de carte de crédit. C’est pourquoi il est important de sensibiliser les individus face à la menace cyber grandissante pour permettre à chacun d’éviter les pièges et protéger son identité.