Black Friday et achats de Noël : attention aux escroqueries

novembre 2021 par Bastien Bobe Security Sales Engineer Europe du Sud chez Lookout

Selon le FBI, chaque année, des milliers de personnes sont victimes d’escroqueries pendant les fêtes. Le Better Business Bureau vient de publier les principales escroqueries dont il faut se méfier pendant la période des fêtes de 2021, à commercer par les sites web illégitimes. Les cybercriminels mettent en place des sites web frauduleux conçus pour recueillir des informations personnelles et diriger des paiements. Ces sites peuvent apparaître dans les résultats de recherche organiques ou sous forme de publicités payantes pour des termes de recherche populaires.

Deuxième danger mis en avant par le FBI : les arnaques à la livraison de colis. Pendant les vacances, la plupart d’entre nous ont l’habitude de suivre leurs colis en ligne ou par SMS. Les escrocs envoient souvent des SMS qui semblent provenir du service postal ou d’un service de livraison de colis légitime – tel que Fedex - et incluent un faux lien de suivi. Le lien vous mènera à un site Web où vous devrez saisir des informations personnelles, ou il installera un logiciel malveillant qui peut mettre votre appareil mobile en danger.

Ensuite, le FBI tire la sirène d’alarme également au sujet des fausses organisations caritatives. Les escrocs pressent souvent leurs proies pour leurs faire faire un don à la fin de l’année, ou les trompent en les remerciant pour un don qu’ils n’ont jamais payé et en leur demandant ensuite de payer.

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez prendre quelques mesures simples pour rester en sécurité lorsque vous faites vos achats en ligne durant la période des fêtes ou le Black Friday :

• Faites preuve de prudence lorsque vous partagez des informations personnelles : Méfiez-vous particulièrement des communications (e-mails, textos et appels téléphoniques) vous demandant de mettre à jour votre mot de passe ou vos informations de compte. Recherchez par vous-même le numéro de téléphone de l’entreprise et appelez-la directement.

• Évitez de payer des articles avec des cartes-cadeaux prépayées. Dans ces escroqueries, un commerçant peut vous demander de lui envoyer un numéro de carte cadeau et un code PIN. Au lieu d’utiliser cette carte cadeau pour votre paiement, l’escroc volera les fonds, et vous ne recevrez jamais votre article. Utilisez plutôt une carte de crédit pour vos achats en ligne et vérifiez régulièrement votre relevé. Si vous voyez une transaction suspecte, contactez votre société de carte de crédit pour contester le débit.

• Arrêtez-vous avant de cliquer : si vous n’êtes pas certain qu’un message provient d’une source légitime, évitez de cliquer sur les liens ou les pièces jointes dans les e-mails, sur les sites Web ou sur les médias sociaux.

• Exécutez une protection de sécurité avancée sur vos appareils mobiles - comme une application de sécurité, de confidentialité et d’identité - qui surveille et identifie automatiquement les URL frauduleuses dans les e-mails, les messages texte et sur le Web, et vous bloque contre les menaces susceptibles de vous nuire.

Suivez ces quelques conseils et vous pourrez faire vos emplettes de fin d’année en toute sécurité.