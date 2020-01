Björn Lidefelt nommé Président et CEO de HID Global

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Björn Lidefelt a rejoint la société après avoir occupé le poste de Chief Commercial Officer (CCO) chez ASSA ABLOY, maison mère de HID, où il a supervisé l’image de marque, la communication, le développement commercial et la stratégie. Il possède également une vaste expérience dans les ventes et le marketing à l’international, ayant passé plus de neuf ans sur les marchés de l’Asie-Pacifique, dont la Chine et la Malaisie.

Björn Lidefelt est titulaire d’un Master en Sciences - Génie industriel et Management de l’Université de Linköping, en Suède, avec une spécialisation en informatique et en marketing. Il succède à Stefan Widing, qui a dirigé HID Global pendant plus de quatre ans.