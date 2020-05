Bitglass signe un partenariat OEM avec CrowdStrike

mai 2020 par Marc Jacob

Les applications Cloud et les politiques BYOD améliorent la flexibilité et l’efficacité des organisations. Mais elles fournissent autant de points d’entrées pour les malwares si elles ne sont pas sécurisées correctement. L’offre OEM de CrowdStrike s’appuie sur l’intelligence artificielle et l’inspection profonde des fichiers pour identifier les malwares et autres menaces. Associée à la plateforme CASB de Bitglass, elle permet aux entreprises de remédier aux menaces selon des politiques de sécurité prédéfinies.

La plateforme CASB de Bitglass utilise des proxys en ligne et sans agent pour surveiller et réguler le trafic entre les applications Cloud et les équipements, afin d’appliquer des politiques de sécurité granulaires sur les données en transit. Grâce à l’intégration des fonctions de détection de CrowdStrike directement au sein des proxys sans agent de Bitglass, il sera désormais possible d’identifier et de bloquer les logiciels malveillants en temps réel au moment où les fichiers infectés sont téléchargés vers les applications Cloud, ou lorsqu’ils sont téléchargés sur des équipements, y compris les équipements personnels. Et ceci s’effectuera sans installation préalable de logiciels. De plus, l’intégration avec des API permet de détecter et d’isoler en quarantaine les malwares déjà présents dans le Cloud.

La solution est entièrement déployée dans le Cloud et sans agent. Elle ne requiert ni matériel ni installation de logiciel préalable, ce qui garantit un déploiement rapide. En outre, l’architecture polyscale de Bitglass s’adapte aux besoins précis de l’entreprise à la volée. Il n’y a besoin ni de backhauling ni d’architectures de goulot d’étranglement.