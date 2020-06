Bitglass renforce l’intégration de ses solutions avec Duo, spécialiste de l’authentification

juin 2020 par Marc Jacob

Bitglass annonce le renforcement de l’intégration de son offre avec celles de Duo Security, filiale de Cisco et spécialiste de l’authentification multifacteur et fournisseur de solutions Zero Trust. Ensemble, Bitglass et Duo garantissent le contrôle d’accès et la protection des données au niveau de l’entreprise et offrent la flexibilité et la transparence attendue dans l’expérience proposée aux utilisateurs·trices réparti·e·s au niveau mondial, travaillant à distance et connecté·e·s à travers plusieurs équipements.

Le télétravail, l’accès aux données d’entreprise à partir d’équipements personnels et les écosystèmes Cloud sont rapidement devenus la norme pendant la pandémie mondiale. Une étude récente montre d’ailleurs que la plupart des entreprises (84 %) ont l’intention de prolonger ces politiques de travail bien au-delà de l’annonce du déconfinement. De plus, 54% des entreprises interrogées dans le cadre de l’étude ont confirmé que la pandémie avait accéléré la migration de workflow utilisateurs·trices vers des applications Cloud, alors que 65% affirment qu’elle a conduit à encourager une politique BYOD. Il est donc crucial que les organisations adaptent leurs stratégies en matière de sécurité dans la mesure où les employé·e·s peuvent télécharger, transférer et partager des données issues d’équipements personnels ou de réseaux publics, c’est-à-dire qu’ils permettent à des données de franchir les firewalls de l’entreprise. La plateforme CASB de nouvelle génération de Bitglass fournit une sécurité de bout en bout ainsi qu’une visibilité globale sur les données de l’entreprise, limite les partages, protège des fuites de données sur l’ensemble des applications et assure que les données soient toujours sécurisées. L’intégration avec Duo permet aux clients de mettre en œuvre un cadre Zero Trust (Zero Confiance) qui assure le contrôle d’accès et la protection des données tout en garantissant une expérience utilisateur·trice optimisée et plus sécurisée, indépendamment de l’endroit où se trouve le.la collaborateur·trice ou la façon dont il·elle accède aux données.

L’intégration de Bitglass avec Duo Security protège les données de l’entreprise grâce à des fonctionnalités de vérification telles que l’authentification unique (SSO), qui permet d’authentifier les utilisateurs dans toutes les applications Cloud de l’entreprise, et la surveillance en temps réel du comportement des utilisateur·trice·s pour valider leur légitimité. En cas d’activité suspecte, les utilisateur·trice·s doivent alors saisir des informations d’identification par le biais de l’authentification multifactorielle.

La solution CASB de Bitglass étant sans agent et déployée dans le Cloud, elle peut être mise en place très rapidement, s’adapter facilement pour accompagner le développement des entreprises et sécuriser tout type d’application et d’équipement, partout où ils se trouvent.