Bitglass

février 2020 par Marc Jacob

Contact : Valentin Jangwa

Regional Sales Director, Southern Europe

Tél : 0789651570

email : vjangwa@bitglass.com

Année de création : 2013

Activités : CASB

Description du produit phare pour 2020 :

CASB de nouvelle génération, Bitglass propose la solution Reverse Proxy opérée par la technologie AJAX-VM qui vous permet de sécuriser en temps réel, tout type d’application, tout type d’appareil (Ordinateur / Ordinateur portable / Tablette / Téléphone portable / BYOD), quel que soit l’endroit (Bureaux / Domiciles / Hôtels / Lieux publics). Tout se passe sans aucune installation d’agents sur les équipements.

Adresse du site Internet : https://www.bitglass.com/

Services proposés sur ce site :

Protection des Applications gérées ou non par l’Entreprise

Protection des Appareils portables

Protection des données / Encryption

Détection et Protection contre les menaces

Visibilité des Utilisateurs et de leurs actions /Contrôle des Accès

Gestion de la Posture de Sécurité Cloud

Découverte d’Appareils qui se connectent à vos Applications

Découverte des menaces / Gestion des politiques de Sécurité

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise : Bitglass poursuit sa croissance sur un marché stratégique, portée par la demande croissante de protection des données dans le Cloud et sur mobiles qui accompagnent l’explosion du BYOD en entreprise. Afin de favoriser la croissance de l’entreprise, Bitglass souhaite renforcer son déploiement en Europe du Sud, notamment en France. Ceci, en structurant ses équipes commerciales et en renforçant les partenariats existants, tout en identifiant de nouveaux partenaires à même d’accélérer l’adoption du CASB en France et en Europe du Sud.