Bitdefender renforce la sécurité des appareils iOS en déployant Scam Alert

septembre 2023 par Marc Jacob

Bitdefender a lancé une nouvelle fonctionnalité de sécurité avancée appelée Scam Alert, pour les utilisateurs de systèmes iOS. Cette nouvelle technologie les protège contre les campagnes de phishing qui se déploient via les SMS/MMS et les invitations du calendrier. Ajouté aux couches de protection déjà incluses dans Bitdefender Mobile Security for iOS, le module Scam Alert repère les attaques de manière proactive et les bloque avant qu’elles n’atteignent les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, qui bénéficient donc d’une protection multicouche complète.

L’idée reçue selon laquelle les systèmes d’exploitation iOS pourraient se passer d’une véritable solution de sécurité appartient bel et bien au passé : les appareils Apple sont des cibles de plus en plus prisées par les cybercriminels. D’après les données du réseau Consumer Sentinel de la Commission américaine du commerce (FTC), les pertes dues aux escroqueries par SMS ont atteint le montant astronomique de 330 millions de dollars en 2022. C’est plus de deux fois plus qu’en 2021 et près de cinq fois plus qu’en 2019.

Scam Alert comble une grave lacune en matière de sécurité en identifiant en temps réel les liens potentiellement dangereux envoyés par SMS ou par invitation du calendrier. Pour y parvenir, il établit des corrélations avec les renseignements sur les menaces rassemblés à travers le monde par les experts Bitdefender. Les messages malveillants sont automatiquement déplacés dans le dossier « Messages indésirables ». Les invitations du calendrier peuvent être simplement supprimées par les utilisateurs. Dans les deux cas, des mesures complémentaires sont prises pour éviter toute communication ultérieure avec la source de la menace.

Caractéristiques et avantages

Les utilisateurs de Bitdefender Mobile Security for iOS bénéficient des avantages suivants :

• Prévention et protection avancées contre les escroqueries – Bitdefender Mobile Security for iOS inclut la technologie Web Protection, qui filtre le trafic de toutes les applications et avertit les utilisateurs en cas d’ouverture d’un lien malveillant. Celle-ci est désormais renforcée par Scam Alert, un module d’analyse du calendrier et de filtrage des messages qui assure la sécurité des identités et des données financières et personnelles.

• Protection de la vie privée et de l’identité – Bitdefender Mobile Security for iOS dispose de capacités de contrôle des violations de compte et d’un réseau virtuel privé (VPN). L’identité des utilisateurs est parfaitement préservée, de même que la sécurité de leurs données sensibles.

• Analyse rigoureuse de la sécurité – Avec Bitdefender Mobile Security for iOS, il est très facile de détecter et de corriger les problèmes de configuration potentiellement dangereux sur les iPhone et les iPad et d’analyser ces appareils pour paramétrer la sécurité et la confidentialité de manière optimale.

Disponibilité

La solution Bitdefender Mobile Security for iOS avec Scam Alert est désormais proposée aux clients existants sans frais supplémentaires.