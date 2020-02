Bitdefender rejoint le programme Développeurs partenaires de ThreatConnect

février 2020 par Marc Jacob

Bitdefender rejoint le programme Développeurs partenaires de ThreatConnect. En tant que membre de ce programme, Bitdefender peut tirer profit des capacités de ThreatConnect en matière d’automatisation, d’orchestration, d’analyse et d’obtention d’informations afin de mettre sur le marché de nouvelles solutions développées en commun pour mieux servir ses clients et les protéger contre les menaces informatiques.

La solution Bitdefender Advanced Threat Intelligence, sera désormais disponible sur la plateforme ThreatConnect. Grâce à ce module prêt à l’emploi et facile à configurer, les utilisateurs gagnent du temps et restent informés des dernières mises à jour dans leurs fils de données, sans avoir à modifier leur configuration ou à écrire du code logiciel.

Les données exploitées par Threat Intelligence proviennent du Global Protective Network (GPN) de Bitdefender qui protège plus de 500 millions de systèmes. Il s’agit d’une des plus grandes infrastructures de sécurité au monde, capable de traiter plus de 15 milliards de requêtes par jour. Cela permet d’obtenir en temps réel des informations sur les virus furtifs, les menaces persistantes avancées, les attaques zero-day ou les botnets que les spécialistes de la sécurité peinent à identifier au quotidien.