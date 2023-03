Bitdefender partenaire de la Scuderia Ferrari en 2023 : quoi de neuf cette saison ?

février 2023 par Marc Jacob

Bitdefender, partenaire de l’équipe Ferrari, a dévoilé aujourd’hui les améliorations apportées à son parrainage au cours de la saison de course 2023, notamment l’affichage du logo Bitdefender sur la couronne des casques des pilotes de la Scuderia Ferrari, ainsi que sur leurs combinaisons de course et sur les uniformes de l’équipe. Bitdefender et la Scuderia Ferrari organiseront également des rencontres privées avec les pilotes et les membres de l’équipe technique, des visites d’usine, l’accès au garage et d’autres activités marketing exclusives.

Les faits marquants comprennent :

• Une exposition supplémentaire de la marque grâce à l’affichage de son logo sur la couronne des casques des pilotes.

• Logo affiché sur les combinaisons de course et les uniformes d’équipe, y compris les combinaisons et les sous-vêtements des pilotes, à partir du Grand Prix de Formule 1 Gulf Air de Bahreïn 2023.

• Positionnement stratégique du logo Bitdefender sur les côtés du halo du monoplace SF-23 piloté par Charles Leclerc et Carlos Sainz.

• Ferrari a également commencé à explorer et à évaluer les produits et services de cybersécurité Bitdefender pour les intégrer à son activité.

"Nous sommes ravis de commencer la nouvelle saison aux côtés de nos partenaires de la Scuderia Ferrari, avec une visibilité accrue de la marque Bitdefender sur les voitures et les pilotes", a déclaré Bogdan Irina, COO et General Manager, Consumer Solutions Group, Bitdefender.

"Cette saison, le logo Bitdefender apparaîtra sur les casques des pilotes et la barre de halo du monoplace SF-23, deux des éléments de sécurité les plus critiques conçus pour protéger les pilotes. Ce positionnement est significatif pour nous car Bitdefender s’engage de la même manière à protéger les données de nos clients et à être leur solution de confiance contre la cybercriminalité."

En septembre 2022, Bitdefender a annoncé un partenariat de plusieurs années avec Ferrari S.p.A., pour devenir Team Partner de Ferrari, qui participe au Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA®.

Ce partenariat est un alignement naturel entre les deux sociétés, soulignant la puissance combinée des données, des humains et des machines au service de l’excellence.