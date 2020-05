Bitdefender nomme Emilio Roman au poste de Vice-président des ventes EMEA

mai 2020 par Marc Jacob

Bitdefender annonce la nomination d’Emilio Roman au poste de Vice-président des ventes EMEA. Emilio Roman aura pour mission de piloter les objectifs de croissance de l’éditeur. Emilio sera responsable de la stratégie des ventes de Bitdefender et de la mise en œuvre de la commercialisation des solutions dans la région EMEA.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la direction d’équipes à l’international, Emilio Roman bénéficie d’une riche expérience sur le marché de la cybersécurité et du cloud. Il a dirigé avec succès des équipes pluridisciplinaires, dans l’exécution de stratégies commerciales à grande échelle.

Sa nomination vient soutenir la croissance de Bitdefender dans la région EMEA, et s’appuie sur l’engagement de l’éditeur à développer son activité BtoB.

Au cours des cinq dernières années, Bitdefender a connu une forte croissance, notamment grâce à l’accélération du marché BtoB. L’année dernière, l’éditeur a repensé son offre Channel, en ajoutant deux nouvelles lignes de produits pour répondre à la demande des clients : des solutions d’analyse de sécurité du réseau et de détection et de réponse à incidents managées (Managed Detection and Response - MDR).