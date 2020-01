Bitdefender lance son premier Portail Revendeur destiné aux solutions grand public

janvier 2020 par Marc Jacob

Bitdefender reconnu en France pour la vente de solutions de cybersécurité à destination des particuliers et TPE, étend son réseau de distribution. Bitdefender propose désormais aux revendeurs informatiques, de s’inscrire au Bitdefender Consumer Reseller Portal, un portail unique qui leur permet de revendre les solutions grand public Bitdefender et de toucher des commissions sur les renouvellements.

Véritable outil d’optimisation des stocks, de formation et d’aide à la vente, le portail permet aux revendeurs partenaires de commander des licences Bitdefender selon leurs besoin et 24h/24. En plus d’une assistance technique dédiée, il leurs sera possible de télécharger immédiatement des codes d’activation, des kits marketing, de la PLV et des outils d’aide à la vente.

Ce portail partenaire unique, offre également la possibilité aux Revendeurs de bénéficier de commissions automatiques sur le renouvellement des licences.

Un programme de partenariat progressif (Authorized / Certified / Premium) offre en fonction du niveau atteint, des avantages supplémentaires pour les Revendeurs :

une réduction plus importante sur les prix d’achats des licences,

une commission supplémentaire sur les renouvellements,

l’aide d’une équipe commerciale dédiée.

Distribuer les solutions Bitdefender, c’est fournir aux utilisateurs des solutions de qualité, recommandées par la presse française et internationale, et ayant obtenu les meilleurs résultats aux tests comparatifs indépendants AV-TEST et AV-Comparatives.