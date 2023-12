Bitdefender lance Scamio

décembre 2023 par Marc Jacob

Bitdefender présente Scamio, un service gratuit de détection des arnaques conçu pour aider les utilisateurs à se protéger contre les systèmes de fraudes en ligne diffusées par le biais d’e-mails, de liens intégrés, de messages texte et de messages instantanés via une collaboration avec un chatbot basé sur l’intelligence artificielle (IA).

La fraude en ligne continue de progresser chaque année. Selon un rapport de la Federal Trade Commission (FTC), en 2022, les pertes subies par les consommateurs en lien avec la fraude se sont établies à 8,8 milliards de dollars, soit une hausse de 30 % par rapport à l’année précédente. Les pertes liées aux seules arnaques diffusées par messages texte ont plus que doublé, totalisant 330 millions de dollars. La récente adoption par les cybercriminels de l’IA basée sur un large modèle de langage (LLM), sur laquelle ils s’appuient pour créer des contenus malveillants extrêmement difficiles à déceler, devrait exacerber le défi que représente la lutte contre la fraude en ligne.

Bitdefender Scamio est un puissant chatbot personnel de détection des arnaques qui offre un second avis sur les tentatives de fraudes potentielles en analysant les e-mails, les messages texte, les images, les liens individuels et même les codes QR. Il suffit aux utilisateurs de déposer les contenus suspects dans Scamio et de décrire, sur un ton conversationnel, la façon dont ils les ont reçus. Scamio rend un verdict en quelques secondes, accompagné de recommandations d’actions à entreprendre (par exemple, « supprimer » et/ou « bloquer le contact ») et de mesures de prévention visant à protéger les utilisateurs contre les futures tentatives d’escroqueries du même type.

En plus de recourir à une IA de pointe, Scamio s’appuie également sur les technologies Bitdefender de protection, de prévention et de détection des menaces en vue de maximiser les taux de détection par analyse ; les analyses sont enrichies d’un décryptage du contexte afin de proposer des verdicts basés sur la compréhension de circonstances particulières. Cette approche s’avère extrêmement efficace pour les types de fraudes complexes (telles que celles basées sur l’ingénierie sociale) susceptibles de contourner les méthodes de détection ordinaires.

Scamio est facile à utiliser, compatible avec tous les appareils et tous les systèmes d’exploitation, et accessible depuis un navigateur Web ou via Facebook Messenger après une rapide création de compte. La solution intègre le traitement automatique du langage naturel (NPL) afin de comprendre et d’interpréter avec précision les conversations des utilisateurs (y compris les nuances et subtilités langagières couramment utilisées dans les escroqueries). Scamio est totalement gratuit et ne nécessite aucun téléchargement ni accès antérieur à un produit Bitdefender.

Disponibilité

Bitdefender Scamio est désormais disponible et accessible à tous gratuitement.