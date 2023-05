Bitdefender lance App Anomaly Detection

mai 2023 par Marc Jacob

Bitdefender dévoile App Anomaly Detection, une première couche de protection en temps réel fondée sur l’analyse des comportements. Désormais intégré à Bitdefender Mobile Security for Android, ce module détecte systématiquement et immédiatement les comportements anormaux et malveillants des applications Android.

Le nombre d’applications Android malveillantes ou compromises qui restent téléchargeables sur les boutiques d’applications les plus utilisées ne cesse d’augmenter car les groupes cybercriminels s’appuient de plus en plus sur le modèle des malwares en tant que service (MaaS). Les chercheurs de Bitdefender ont identifié au cours de l’année dernière des dizaines d’applications Android qui, téléchargées plusieurs millions de fois sur Google Play Store, se sont révélées malveillantes après leur installation. Certaines deviennent ainsi des mécanismes de diffusion de chevaux de Troie bancaires conçus pour dérober les informations d’identification des utilisateurs.

Bitdefender App Anomaly Detection est une technologie innovante intégrée au système d’analyse des malwares pour fournir une protection supplémentaire en assurant une surveillance continue visant à repérer les comportements malveillants et à alerter l’utilisateur en cas de détection. Conçu pour maintenir les données, les actifs financiers et les identités des utilisateurs d’appareils mobiles Android à l’abri des applications fausses ou malveillantes, le module App Anomaly Detection protège les utilisateurs contre les attaques connues et inconnues (zero-day) susceptibles d’entraîner des pertes financières, la prise de contrôle des comptes ou l’usurpation des identités.

Les autres solutions antimalware pour Android disponibles sur le marché reposent sur la détection basée sur les signatures. Malheureusement, les cybercriminels peuvent les contourner en créant des applications mobiles qui ne révèlent des comportements malveillants que dans des conditions données, ou après un certain temps après le téléchargement initial.

Bitdefender App Anomaly Detection s’appuie sur des modèles de machine learning, l’analyse des comportements en temps réel, des systèmes de contrôle de la réputation et d’autres informations pour assurer une surveillance continue et détecter immédiatement lorsqu’une application devient malveillante. Ainsi, ce module protège les utilisateurs même lorsqu’ils ont installé à leur insu une application dangereuse qui reste en sommeil pendant un certain temps, ou bien une application apparemment approuvée qui est détournée et utilisée à des fins malveillantes – le tout sans nuire aux performances de la batterie.

Disponibilité

Bitdefender App Anomaly Detection est proposé à tous les utilisateurs – nouveaux ou existants – de Bitdefender Mobile Security for Android qui disposent d’une licence valide, sans frais supplémentaires.

Les utilisateurs existants bénéficieront automatiquement de cette nouvelle fonctionnalité qui sera installée avec la dernière mise à jour. Ils sont invités à consulter l’application Bitdefender Mobile Security for Android sur Google Play Store., pour vérifier que l’installation automatique des mises à jour est bien activée. Avec cette dernière mise à jour, les utilisateurs obtiendront également la version remaniée du système d’analyse des malwares, qui donne une plus grande visibilité sur l’activité et la performance des différentes couches de protection intégrées.