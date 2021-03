Bitdefender et son partenaire Recorded Future améliorent les capacités de détection des menaces

mars 2021 par Marc Jacob

Bitdefender annonce un partenariat de partage de renseignements sur les menaces avec Recorded Future, le plus grand fournisseur au monde de renseignements pour la sécurité des entreprises. Ce partenariat renforce l’ampleur et la profondeur des renseignements sur les menaces des deux entreprises afin d’offrir aux clients une visibilité accrue au niveau des domaines supérieurs (domaines de premier niveau) ainsi que des informations exploitables afin d’éliminer les cybermenaces des environnements.

Recorded Future intègre les renseignements sur les menaces issus des flux de Bitdefender contenant des données concernant la réputation des domaines et des URL à la plateforme de renseignements de sécurité de Recorded Future. Les clients de Recorded Future – entreprises, fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) et SOC (Security Operations Centers) – bénéficieront d’une visibilité accrue sur le paysage évolutif des menaces. Cela leur permettra de valider les menaces afin de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées en matière de gestion des risques de sécurité, en liant des cybermenaces spécifiques à leur incidence potentielle sur les opérations. Les clients de Bitdefender bénéficieront quant à eux de l’Open Source, du dark web, des sources techniques et de l’analytique humaine de Recorded Future afin d’améliorer la précision et la justesse de la détection des menaces.

Même si de nombreuses organisations reconnaissent l’importance des renseignements sur les menaces, la plupart d’entre elles n’ont pas accès à des données exploitables. Brian Kime, analyste senior chez Forrester, a écrit, dans un rapport* daté de janvier 2021 : « De bons renseignements sur les menaces fournissent au consommateur tous les éléments dont il a besoin pour prendre des mesures appropriées en termes de réduction des risques. »

Les renseignements sur les menaces de Bitdefender sont alimentés par le Global Protective Network (GPN) de Bitdefender, un réseau étendu composé de centaines de millions de capteurs collectant en continu des données sur les menaces, sur des endpoints du monde entier. Une équipe de praticiens chevronnés de la sécurité, œuvrant au sein des Bitdefender Labs, établit des corrélations entre les données du GPN et des indicateurs de compromission (IOC), des malwares, des domaines et des URLS malveillants connus et réalise des analyses détaillées afin de découvrir des menaces inconnues.

* « How To Integrate Threat Intelligence Into Your Security Program », 19 janvier 2021, Forrester Research, Inc.