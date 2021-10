Bitdefender et SFR s’associent pour fournir des solutions de cybersécurité avancées en France

octobre 2021 par Marc Jacob

Bitdefender et SFR ont établi un partenariat stratégique pour fournir des capacités de cybersécurité avancées aux clients Box et mobile de SFR.

Bitdefender a collaboré avec SFR pour créer SFR Cybersécurité, une plateforme de cybersécurité qui intègre les technologies de Bitdefender Total Security, une solution leader sur le marché associant un antimalware et un VPN pour Windows, macOS, iOS et Android. Avec SFR Cybersécurité, les clients professionnels et particuliers de SFR bénéficient d’une protection avancée contre une multitude de menaces telles que les malwares furtifs, les ransomwares qui paralysent l’activité, les attaques zero-day, le phishing, les spams et bien d’autres.

SFR Cybersécurité est gérée par l’utilisateur sur une interface aux couleurs des deux marques, qui intègre la solution Bitdefender. Côté backend, SFR gère les abonnements de sécurité par le biais de la plateforme Bitdefender MSP dédiée aux opérateurs et fournisseurs de services.

Aujourd’hui, une protection avancée contre les cybermenaces est plus que jamais indispensable. Les chercheurs des Bitdefender Labs ont constaté une forte hausse de la cybercriminalité déclenchée en 2020 par le passage soudain au télétravail, lui-même induit par la pandémie de coronavirus. D’après le Rapport 2020 sur le paysage des menaces ciblant les particuliers publié par Bitdefender, à travers le monde les signalements de ransomwares et d’applications potentiellement indésirables ont bondi respectivement de 485 % et 320 % au cours de l’année dernière.

La plateforme flexible de Bitdefender pour les FAI propose un écosystème de cybersécurité complet qui peut être intégrée facilement afin de créer des offres personnalisées incluant la sécurité des objets connectés, la protection du réseau, la sécurité des endpoints, un portail utilisateur que les API pour la gestion des abonnements via Bitdefender MSP.