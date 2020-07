Bitdefender améliore sa gamme de solutions grand public pour mieux contrer la hausse de la cybercriminalité

juillet 2020 par Marc Jacob

Alors que les changements provoqués par la pandémie du coronavirus rendent le monde plus vulnérable que jamais aux cyberattaques, Bitdefender fait évoluer sa gamme de produits destinée au grand public, pour répondre aux nouvelles approches de travail et de loisirs. Les ingénieurs ont consacré leur temps, leur talent et leur savoir-faire technologique pour assurer la sécurité des utilisateurs dans les moments les plus critiques, tout en garantissant un impact minimal sur les systèmes.

Une augmentation fulgurante du nombre d’attaques

En mars dernier, Bitdefender a détecté une augmentation de 500% des attaques de malwares liées au thème du coronavirus, visant à tromper les utilisateurs imprudents. Google quant à lui, a observé une augmentation de 350% du nombre de sites de phishing, soit 240 millions de spams par jour. Beaucoup de ces messages sont à l’origine d’escroqueries, d’usurpations d’identité de marque, de chantage et de compromission d’emails professionnels.

La mise en place soudaine du télétravail a aggravé les risques, brouillant les frontières entre les appareils personnels et professionnels, ce qui incite les cybercriminels à cibler de plus en plus les utilisateurs comme point d’entrée potentiel dans les systèmes d’information des entreprises.

Ciprian Istrate, Vice-président de Bitdefender pour les solutions grand public, déclare : « Notre mission principale a toujours été de protéger les utilisateurs, tout en restant transparent et en minimisant l’espace que nous prenons sur leurs systèmes. C’est encore plus vrai avec cette nouvelle gamme. Nous avons mobilisé nos équipes dans cette optique, et nous avons mis au point la gamme de produits grand public la plus avancée et la plus puissante à ce jour, tout en maintenant l’impact sur le système à un niveau si faible que les utilisateurs ne voient rien ».

Une gamme qui s’adapte

La gamme grand public de Bitdefender offre une réponse à l’augmentation sans précédent des menaces en ligne en assurant la sécurité des consommateurs tout en étant capable de mettre à jour les fonctionnalités existantes, comme par exemple les nouvelles informations sur les vulnérabilités des appareils. Ces améliorations permettent à l’utilisateur de détecter les mauvaises configurations pouvant entraîner l’exposition des données aux failles, et les paramètres modifiés qui peuvent affaiblir la sécurité de l’appareil.

Avec les améliorations apportées à cette nouvelle gamme, Bitdefender offre une interface utilisateur simplifiée pour donner aux utilisateurs une expérience fluide sur leurs multiples appareils et systèmes d’exploitation.