Bitdefender : Arnaque par e-mail du registre européen des entreprises

février 2022 par Bitdefender

Bitdefender publie ses conclusions sur une campagne de phishing ciblant des entreprises internationales et les incitant à s’inscrire gratuitement sur un registre européen fictif appelé "EU Business Register". Tout ce qu’elles doivent faire, c’est remplir la pièce jointe PDF demandant des informations sur le statut de l’entreprise (nom, adresse, adresse électronique, secteur d’activité, etc.) et la renvoyer.