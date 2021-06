Biogroup déploie sa MSSanté en s’appuyant sur Wraptor

juin 2021 par Marc Jacob

Wraptor, éditeur de plateformes EAI et de solutions MSSanté, accompagnE Biogroup dans un vaste projet à l’échelle nationale.

Créé en 1998, Biogroup est aujourd’hui le premier groupe de biologie médicale en France et le premier groupe de biologistes libéraux indépendants. Le groupe est constitué de plus de 700 sites de biologie médicale situés en Île-de-France, en Picardie, dans le Grand Est, en Bourgogne Franche-Comté, en Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, dans le Limousin et le Grand Ouest.

Il y a trois ans, dans le cadre des appels à projets DGOS, Biogroup avait commencé à mettre en place la MSSanté au sein de son organisation. Dans ce contexte, sous la recommandation de Netika (désormais Dedalus), de premières messageries avaient été déployées pour assurer la transmission des examens et des comptes rendus entre les laboratoires et les médecins.

Le déploiement s’est ensuite renforcé au fil du temps et fortement accéléré ces derniers mois au regard des impacts de la crise sanitaire qui a amené de nouveaux usages en matière d’échanges d’informations par MSSanté entre les laboratoires, les médecins et les ARS notamment. À ce jour, ce sont plus de 600 messageries qui sont déployées.

Chaque laboratoire du groupe bénéficie d’une messagerie dédiée. Wraptor est intervenu tout au long du projet et a accompagné l’équipe de Biogroup pour lui permettre de gagner en autonomie dans la gestion et la mise en place de ses messageries. Wraptor est également intervenu au niveau de l’interconnexion. Grâce à la solution MSSpro de Wraptor, Biogroup a donc pu se conformer à la législation en vigueur en matière d’échange par messagerie sécurisée et gérer de manière centralisée son projet en totale autonomie.

M. Schlegel, DPO de Biogroup « Wraptor a su nous accompagner efficacement dans notre projet ces dernières années. Nous nous appuyons sur des environnements de messagerie performants et sécurisés pour échanger nos informations et sommes en mesure grâce à ce dispositif de réaliser de nouveaux échanges qui vont au-delà des comptes rendus patients. Dans ce contexte, nous prévoyons d’étendre l’usage de la solution à l’ensemble des informations relatives à la biologie médicale. »