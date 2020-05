BeyondTrust prolonge la mise à disposition gratuite de ses solutions Secure Remote Access

mai 2020 par Marc Jacob

BeyondTrus annonce la prolongation son offre 90-Day Free pour les organisations à la recherche de solutions Secure Remote Access pour les travailleurs à distance pendant la pandémie COVID-19. L’approche globale de Universal Privilege Management de BeyondTrust permet aux organisations de maintenir la productivité des travailleurs à distance tout en atténuant les risques de sécurité liés à l’accès non sécurisé, aux terminaux distants et aux mots de passe privilégiés.

De nombreuses organisations recherchent des solutions d’accès privilégiés et à distance qui peuvent rapidement être mis en place tout en contribuant également à maintenir le respect des mandats de conformité, tels que HIPAA ou PCI, et des exigences de sécurité interne. En particulier en temps de crise, les entreprises ne peuvent pas prendre le risque d’utiliser des solutions qui créent des lacunes supplémentaires en matière de sécurité et de conformité.

L’hôpital Mount Sinai South Nassau - situé dans la banlieue de New York, un des épicentres de la pandémie COVID-19 – a relevé les défis imposés par un personnel en télétravail.