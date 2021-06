BeyondTrust présente Cloud Privilege Broker

juin 2021 par Marc Jacob

BeyondTrust annonce la sortie de Cloud Privilege Broker, sa nouvelle solution de gestion des droits et des autorisations qui permet aux équipes chargées des opérations IT et sécurité de visualiser et de gérer facilement les risques d’accès dans les environnements hybrides et multi-clouds à partir d’une interface unique.

L’accélération de l’adoption du cloud computing a fait de l’infrastructure des droits et des identités un vecteur d’attaque de choix, de nombreuses organisations ne disposant pas des ressources ou des outils adéquats pour faire face à leur exposition.

La nature de plus en plus hétérogène et sans périmètre des environnements hybrides et cloud est pleine de risques, ce qui met davantage de pression sur les équipes informatiques et sécurité qui disposent d’outils et de ressources limités. Chaque fournisseur de cloud computing, comme Amazon Web Services et Microsoft Azure, dispose de son propre outil de gestion des accès conçu pour son environnement. Ces outils ne sont pas conçus pour fonctionner avec d’autres plateformes de cloud computing ou pour s’adapter à celles-ci, ce qui oblige les équipes à passer d’une console à une autre pour gérer les autorisations et les politiques sur plusieurs fournisseurs de cloud computing. L’absence de gestion centralisée et l’incapacité d’appliquer des politiques cohérentes dans ces environnements critiques augmentent le risque d’attaques et amplifient les coûts de non-conformité.

Cloud Privilege Broker de BeyondTrust aide les organisations à gérer plus efficacement les droits et à appliquer des politiques cohérentes sur leur infrastructure multi-cloud à partir d’une interface unique. Offre SaaS hébergée dans le cloud, elle est déployée sur la plateforme BeyondInsight, offrant une interface utilisateur et une expérience familière aux clients de BeyondTrust. Elle peut être entièrement configurée et fournir une évaluation du risque lié aux permissions dans le cloud en moins d’une heure.

Cloud Privilege Broker de BeyondTrust permet aux organisations de :

• Gagnez en visibilité et en contrôle sur l’infrastructure multi-cloud en identifiant la prolifération des autorisations des utilisateurs, des rôles, des politiques et des endpoints.

• Simplifiez la gestion des droits sur plusieurs clouds en orchestrant les politiques à partir d’une seule interface.

• Prévenez la dérive des privilèges en ajustant et en empêchant continuellement les autorisations excessives.

• Aidez les équipes de sécurité et d’audit à respecter et à prouver la conformité grâce aux pistes d’audit.

• Permettre l’auto-intégration immédiate des comptes cloud.

• Fournir des recommandations granulaires pour mettre en place efficacement les politiques sur les plateformes de cloud computing.

• Détecter les anomalies dans les accès des comptes, en fournissant des mesures correctives et en appliquant le principe du moindre privilège.

Avec Cloud Privilege Broker, la gestion efficace et cohérente des droits et des politiques d’accès redonne aux équipes le contrôle de leur infrastructure critique, ce qui réduit considérablement le risque de violation des données. Elle est construite sur une plateforme technologique moderne qui s’appuie sur une architecture de microservices, permettant une évolutivité et une résilience intégrées qui contribuent à la pérennité des investissements technologiques.

Cloud Privilege Broker sera disponible au troisième trimestre de 2021.