BeyondTrust, leader du rapport Forrester WaveTM sur le Privileged Identity Management (PIM)

novembre 2020 par Marc Jacob

BeyondTrust a été le mieux classé du Forrester WaveTM : Privileged Identity Management, Q4 2020. Selon Forrester Wave, "BeyondTrust établit un équilibre entre l’expérience utilisateur et la sécurité". Le rapport a également noté que la solution BeyondTrust "offre un large choix de capacités de base solides ainsi que les informations et les rapports avancés de BeyondInsight".

Forrester Wave est une évaluation des fournisseurs de logiciels, de matériels ou de services, basée sur l’analyse des données recueillies sur le marché et l’expérience des analystes participants. BeyondTrust faisait partie des 10 plus importants fournisseurs de Privileged Identity Management invités à participer à l’évaluation de la Forrester Wave pour le quatrième trimestre 2020. Selon la Forrester Wave, "L’exode massif des bureaux provoqué par la pandémie a amplifié les besoins d’accès à distance pour les utilisateurs privilégiés".

Vingt-quatre critères d’évaluation de "Forrester Wave" sont regroupés en trois catégories de haut niveau : Offre actuelle, stratégie et présence sur le marché. BeyondTrust a reçu les meilleures notes possibles dans les critères suivants :

Gestion des identifiants et des secrets

Suivi et enregistrement des sessions

Accès et assistance à distance

Déploiement

Perspectives et rapports

En tête de la catégorie Stratégie

BeyondTrust s’est classé en tête de la catégorie stratégie. Dans cette catégorie, BeyondTrust a obtenu les meilleures notes possibles dans les critères suivants :

Vision du produit

Approche du marché

Feuille de route pour l’exécution

Produits et services de support

Modèle commercial

Partenaires stratégiques