BeyondTrust lance Password Safe 21.3 et BeyondInsight 21.3

janvier 2022 par Marc Jacob

BeyondTrust, leader mondial de la gestion des accès privilégiés (PAM), annonce la sortie de Password Safe 21.3 de BeyondTrust et BeyondInsight 21.3, conçus comme un élément central du maillage de la cybersécurité et offrent la meilleure protection pour les identifiants privilégiés. Les nouvelles fonctionnalités permettent aux centres d’opérations de sécurité et aux équipes DevSecOps de déployer des protections de sécurité horizontales, de faire gagner du temps aux opérations informatiques et d’offrir la possibilité de gérer les identifiants privilégiés de manière flexible. En tant que hub d’intégration, Password Safe de BeyondTrust peut étendre l’automatisation, rationaliser les opérations et fournir une véritable défense contre les cyberattaques et les violations de données.

Password Safe 21.3 de BeyondTrust permet aux entreprises de protéger leur structure d’identité avec des intégrations prêtes à l’emploi et personnalisées à Password Safe Cloud. Le nouveau SDK de la plateforme modulaire offre aux équipes de sécurité de multiples options pour étendre Password Safe et gérer la sécurité des identités sur n’importe quelle plateforme ou fournisseur de cloud. Les équipes DevSecOps peuvent ajouter la prise en charge de la sécurisation des plates-formes et des applications personnalisées en s’appuyant sur des informations et des outils solides axés sur les développeurs. En outre, l’administration plus extensible via Resource Broker permet désormais de nouveaux flux de travail pour l’authentification avec MFA et le routage des événements SIEM.

BeyondInsight de BeyondTrust centralise la gestion, la création de rapports et l’analyse des menaces pour Privilege Access Management. La version 21.3 ajoute des services d’authentification qui prennent en charge Azure Active Directory (AAD) et l’authentification à deux facteurs via un mot de passe unique basé sur le temps (TOTP). Ces améliorations élargissent les options d’authentification et offrent une flexibilité et une sécurité accrues pour les mots de passe privilégiés. Les intégrations cloud plus étroites, les outils SDK et l’extensibilité permettent aux entreprises de gérer un plus grand nombre d’identifiants privilégiés de façon automatisée.

Les nouvelles fonctionnalités et améliorations sont :

• La plateforme modulaire permet aux développeurs d’étendre les capacités de Password Safe pour gérer les comptes sur n’importe quelle plateforme ; en utilisant l’architecture de plugin MEF de .NET avec un SDK, les entreprises peuvent gérer les comptes sur des systèmes et des applications non gérés auparavant.

• Password Safe Cloud prend en charge l’authentification multi-facteurs en s’appuyant sur le protocole RADIUS, maintenant rendu plus extensible avec l’administration par l’application Resource Broker de BeyondTrust.

• Password Safe Cloud étend le support des intégrations SIEM aux systèmes qui ne sont pas exposés à l’Internet public, par le biais de l’application Resource Broker de BeyondTrust.

• La prise en charge de services d’authentification supplémentaires grâce à l’intégration d’Azure Active Directory (AAD) et à un mot de passe unique basé sur le temps (ToTP), pour une flexibilité et une sécurité accrues.

Password Safe de BeyondTrust combine la gestion des mots de passe et des sessions privilégiés pour aider les entreprises à obtenir un contrôle et une responsabilité complets sur les comptes privilégiés. Les capacités de découverte s’appuient sur un moteur de recherche de réseau distribué qui scanne, identifie et profile tous les actifs. Cette catégorisation permet l’intégration automatique et l’auto-adaptation des politiques d’accès en fonction des changements environnementaux. L’automatisation des règles intelligentes organise intelligemment les actifs et les comptes pour réduire considérablement les efforts manuels, éliminer les erreurs et améliorer la productivité. Les capacités de découverte comprennent une piste d’audit complète pour la réponse aux incidents et la conformité.