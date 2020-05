BeyondTrust lance BeyondTrust Privileged Remote Access 20.1

mai 2020 par Marc Jacob

BeyondTrust annonce plusieurs améliorations des conditions d’automatisation, d’utilisation et de reporting de BeyondTrust Privileged Remote Access avec la version 20.1. La solution BeyondTrust Privileged Remote Access confère aux fournisseurs tiers ou aux administrateurs distants un accès sécurisé aux systèmes critiques. Cette dernière version crée automatiquement des chemins d’accès à distance sécurisé aux nouveaux actifs IT, le tout couplé à une API Configuration ouverte permettant d’alléger l’administration manuelle pour gagner en efficacité.

Conçu pour simplifier la charge IT, Privileged Remote Access permet aux organisations IT et de sécurité de contrôler, gérer et auditer les accès privilégiés distants sans compromettre la sécurité. La nouvelle version comporte également des améliorations importantes de la solution cloud Vault avec de nouveaux niveaux d’évolutivité, de simplicité d’utilisation et d’automatisation clé en main.

« Plus de 1 700 clients ont acheté BeyondTrust Privileged Remote Access au cours des trois dernières années pour ses fonctionnalités, sa flexibilité et simplicité de déploiement, ses intégrations système et sa sécurité, supérieures à n’importe quel autre produit alors sur le marché », déclare Daniel DeRosa, vice-président senior et responsable produit de BeyondTrust. « L’accueil favorable de nos clients confirme la valeur ajoutée qu’il y a à automatiser plus pour rationaliser la charge IT et à resserrer l’intégration avec l’écosystèmes de sécurité en place. »

Voici quelques-unes des nouveautés de cette version :

• API Configuration : de nouvelles API permettent aux administrateurs PRA d’automatiser et d’orchestrer les tâches administratives dans Access Console.

• Investigation des sessions RDP : un nouveau paramètre vient renforcer la sécurité des éléments Jump RDP en communiquant aux administrateurs des détails des sessions Jump RDP jusque-là réservés aux sessions Jump Client.

• Améliorations de Vault : la solution cloud Cloud Vault, hébergée et gérée par BeyondTrust, assure la gestion cloud-ready des identifiants et des sessions, si bien que les utilisateurs obtiennent les identifiants dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.

Leader de la technologie PAM, BeyondTrust propose une approche holistique de la sécurisation de chaque utilisateur, session et terminal privilégié. Les environnements dynamiques et complexes actuels appellent une approche PAM moderne, qui ne se contente plus seulement de gérer les mots de passe mais qui protège l’ensemble des privilèges en présence. BeyondTrust est le seul fournisseur PAM à proposer des fonctionnalités matures et testées favorisant l’extension aux fournisseurs, autres tiers et télétravailleurs des meilleures pratiques de sécurité appliquées aux accès privilégiés.

La dernière version de Privileged Remote Access fait partie de l’offre Secure Remote Access gratuite pendant la pandémie qui vise à aider les entreprises à monter en charge rapidement pour absorber la demande de leurs nombreux nouveaux effectifs distants tout en protégeant leur sécurité