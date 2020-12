BeyondTrust intègre Remote Support à ServiceNow CSM

décembre 2020 par Marc Jacob

BeyondTrust annonce une nouvelle intégration entre sa solution Remote Support et ServiceNow® Customer Service Management (CSM). Cette intégration permet aux services support utilisant ServiceNow CSM et Remote Support de BeyondTrust de bénéficier de flux de travail et de processus plus fluides et plus efficaces ainsi que d’une expérience utilisateur améliorée. La solution intégrée permet également aux services client de maintenir les meilleures pratiques de sécurité tout en améliorant l’efficacité du service support et en résolvant davantage d’incidents dès la première prise de contact.

Cette solution permet aux clients communs de BeyondTrust et de ServiceNow de résoudre les incidents de support plus rapidement et plus efficacement, ce qui se traduit par une meilleure expérience client. Cette intégration crée une expérience de "guichet unique", permettant aux clients de consolider les technologies, d’avoir une meilleure visibilité sur les processus opérationnels, d’accélérer les communications et les rapports, et de maintenir une conformité.

Remote Support de BeyondTrust est livré avec des intégrations prêtes à l’emploi pour les principales solutions de Service Desk, de CRM et de gestion des systèmes. Les intégrations Remote Support de BeyondTrust et ServiceNow permettent aux organisations de fournir des services plus efficacement, de réduire la demande sur les opérations et de gérer plus efficacement les processus, les flux de travail et l’expérience client.

Avec ServiceNow et BeyondTrust, non seulement les services clients peuvent suivre et résoudre les cas mais ils peuvent également analyser les causes et résoudre les problèmes de façon définitive. Les techniciens peuvent lancer une session Remote Support directement à partir du ticket de support ou de l’enregistrement de modification, mettre automatiquement à jour les tickets avec les détails de la session de support, inclure la transcription du chat et l’enregistrement de la session dans le ticket. Il en résulte une réduction des coûts, une amélioration de la qualité de service et une plus grande fidélité des clients pour ces organisations.

Les bénéfices de l’intégration Remote Support de BeyondTrust avec ServiceNow CSM sont :

• Augmentation des taux de résolution au premier appel

• Automatisation réduisant la charge de travail manuelle des techniciens

• Ressources efficaces pour le service support

• Élimination des tâches manuelles et des erreurs

• Tenue des registres précis

L’intégration Remote Support BeyondTrust avec ServiceNow CSM est disponible dès maintenant, dans l’AppStore de ServiceNow.