BeyondTrust est nommé Leader par le Magic Quadrant™ for Privileged Access Management 2023 de Gartner®

septembre 2023 par Marc Jacob

Les attaquants d’aujourd’hui sont implacables, et presque toutes les cyberattaques impliquent des accès et des identités privilégiés, soit pour obtenir un accès initial, soit pour se déplacer latéralement au sein d’un environnement. La plateforme et les solutions intégrées de BeyondTrust protègent toutes les identités, tous les accès et tous les endpoints dans l’ensemble de l’environnement IT, ce qui permet une sécurité surveillée, gérée, sure et Just-in-Time.

Face à la complexité croissante des cybermenaces ciblant les identités et les identifiants, la nouvelle solution innovante et révolutionnaire Identity Security Insights de BeyondTrust établit une nouvelle norme en matière de sécurisation des identités et des privilèges humains et non humains, offrant ainsi aux organisations une visibilité inégalée et des capacités de détection des menaces avancées, axées sur l’identité.