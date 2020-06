BeyondTrust annonce son intégration avec la plateforme SailPoint Predictive IdentityTM

juin 2020 par Marc Jacob

BeyondTrust annonce son partenariat avec SailPoint, le leader de la gestion des identités. En intégrant la plateforme SailPoint’s SaaS identity à Password Safe de BeyondTrust, les clients communs aux deux éditeurs peuvent profiter des avantages de la gestion d’accès pour les comptes privilégiés et non privilégiés. L’intégration basée sur des normes SCIM garantit l’échange automatisé d’informations sur l’identité des utilisateurs entre les systèmes. Elle permet aux coffres-forts de comptes privilégiés et aux droits associés d’être visibles et gérés tout au long du processus de gouvernance de l’identité, tout en utilisant les normes du secteur dans le cadre d’un modèle de déploiement sur site ou SaaS.