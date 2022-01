BeyondTrust, Prédiction #4 : Une nouvelle génération des ransomwares

janvier 2022 par BeyondTrust

« Les cybercriminels ne sont pas prêts à lâcher le filon rentable des ransomwares » affirme commente William Culbert, directeur EMEA Sud de BeyondTrust. « Cette année, le modèle a évolué pour inclure l’extorsion de données par exfiltration d’information. On a pu observer des versements record de rançons. Et il faut s’attendre à voir apparaître de nouveaux paradigmes d’extorsion d’argent en 2022. Les entreprises vont bientôt voir circuler des ransomwares davantage personnalisés impliquant différents types d’actifs, comme ceux de l’IoT, ainsi que des initiés au sein des entreprises. Il est possible que l’on voie des tentatives de divulgation ciblée d’informations exfiltrées à destination d’acheteurs spécifiques. Les conditions de paiement deviendront plus flexibles : au lieu de versements uniques, des échéanciers pourront être convenus et les cybercriminels déchiffreront les actifs au gré des règlements. »