Betoobe annonce le rachat de Connexing

septembre 2023 par Marc Jacob

Betoobe, éditeur de logiciels (plateforme Saas Mobilehub) spécialisé dans la gestion de l’Environnement de l’Utilisateur Connecté (smartphones, PC, tablettes) depuis sa fourniture jusqu’à son recyclage, annonce une nouvelle opération de croissance externe auprès de Connexing, un acteur européen de la vente de produits Green IT. Cette opération d’ envergure intervient un an après le rachat d’Adjungo et s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour Betoobe (+ 300 % sur son dernier exercice).

Cette alliance stratégique marque une étape significative dans le parcours de Betoobe et ouvre de nouvelles perspectives prometteuses. Ensemble, Betoobe et Connexing vont consolider leurs offres (matériel, logiciel et service) ainsi que leurs ressources afin d’offrir une valeur ajoutée encore plus grande à leurs clients. Désormais, le groupe réunit plus de 70 personnes, pour une cible à 20 M€ de chiffre d’affaires en 2023 sur 5 pays : France, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.

Pour accélérer les synergies et permettre aux équipes de travailler plus efficacement ensemble dès le départ, Yves Le Gohebel, CEO de Connexing, accompagnera Sébastien REVERDY, Président du nouvel ensemble, dans la gestion du rapprochement et assurera la vice-présidence du Groupe.