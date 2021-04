Bertrand Gars est nommé Channel Account Manager au sein de SonicWall France

avril 2021 par Marc Jacob

SonicWall partenaire de confiance en matière de sécurité protégeant plus d’un million de réseaux dans le monde annonce la nomination de Bertrand Gars au poste de Channel Account Manager. Il apporte plus de 25 années d’expérience dans la sécurité informatique et plus particulièrement dans la distribution de solutions de cyber sécurité.

A ce poste, Bertrand sera responsable de développer l’activité de SonicWall par l’intermédiaire des revendeurs, en Ile de France, et dans tout l’Est de la France de Lille à Perpignan. Il guidera et accompagnera les intégrateurs de son secteur géographique, à se développer et proposer à leurs clients l’ensemble des solutions SonicWall.

Il aura donc pour mission de relayer la stratégie SonicWall et de promouvoir l’ensemble de la gamme : les nouveaux pare-feux intégrant le nouvel OS Gen7, les solutions de protection des postes client « Capture Client », de sécurité d’Office 365 « Cloud App Security », de sécurisation des accès distants « Secure Remote Access »…

Il est donc temps pour SonicWall de gagner de nouveaux marchés en France, où d’autres prédominent.

Agé de 48 ans, diplômé de Télécom Lille et fort d’expériences acquises au sein d’intégrateurs, de constructeurs ou de distributeurs spécialisés en Cyber sécurité, tel qu’Exclusive Networks France où il débuta en tant qu’ingénieur avant-vente, puis chef produit et enfin, responsable du développement des nouvelles technologies, Bertrand contribuera à la croissance de SonicWall en France. Il travaillera directement, avec l’équipe EMEA et reportera directement à Luis Fisas Directeur Europe du Sud.