Bertin IT et Eloquant présentent SpeechExplore®

mai 2020 par Marc Jacob

Bertin IT, filiale du Groupe CNIM, et Eloquant, acteur de la relation client, se sont associés pour développer SpeechExplore®, solution d’Intelligence Client favorisant une meilleure connaissance client avec une vue à 360°.

Cette solution commune se base sur les solutions-phares des deux partenaires :

• MediaSpeech®, de Bertin IT, une solution de transcription vocale fondée sur des apprentissages profonds pour ouvrir l’accès à la donnée audio en digitalisant les échanges “Voix” entre l’entreprise et ses clients.

• Explore, d’Eloquant ; une plateforme d’analyse sémantique automatisée, qui permet le traitement et la structuration de volumes importants de données textuelles, pour analyser la Voix du Client.

La solution SpeechExplore® intègre ainsi les technologies les plus avancées en matière d’IA vocale au service de l’analyse automatique des conversations clients.

Parmi les bénéfices apportés par SpeechExplore® :

• Une meilleure connaissance du parcours client : les attentes, les motifs d’appel.

• La diminution de la durée des appels et l’augmentation du FCR (First Call Resolution : nombre de problématiques client résolues dès le premier contact).

• La détection des clients à risques et la génération d’alertes pour un traitement immédiat.

• La vérification de la conformité́ des appels.

• Un coaching des agentsincluant la détection des bonnes pratiques et des améliorations à apporter.

• Le quality monitoring :reporting en continu pour mesurer la satisfaction client.

Rappelons que la solution de transcription vocale multilingue MediaSpeech® permet, en convertissant les pistes audio en transcriptions textes interrogeables, d’indexer, rechercher et analyser des sources audio et vidéo, ainsi que des télécommunications. Grâce aux réseaux de neurones profonds (ou deep learning) aujourd’hui très présents dans les systèmes d’Intelligence Artificielle, MediaSpeech® s’appuie sur une modélisation extrêmement fine de l’espace acoustique, robuste face aux variabilités des locuteurs (débit, accents, …) et des conditions sonores, et offre ainsi une transcription encore plus précise et plus rapide.