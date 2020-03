Bertin IT / Systran - Veille collaborative - Traduction multilingue intégrée

mars 2020 par Marc Jacob

Bertin IT entretient un partenariat historique avec SYSTRAN, acteur mondial de référence dans le domaine de la traduction automatique neuronale, pour répondre à des enjeux d’investigation numérique multilingue notamment dans le domaine de la Défense et de la Sécurité. Bertin IT a décidé d’étendre ce partenariat à sa solution de veille collaborative AMI EI, pour faire bénéficier les entreprises d’une solution de traduction adaptée à des quantités massives de documents.

Bertin IT et SYSTRAN ont conçu une offre conjointe visant à automatiser la traduction de sources multilingues pour une meilleure maîtrise et capitalisation de l’information. En effet, l’exploitation de nouvelles sources d’information étrangère favorise une surveillance mondiale de l’environnement ciblé. Hébergée dans le Cloud, cette solution clé-en-main ne nécessite aucune installation spécifique pour le client tout en assurant un niveau de sécurité optimal des informations traduites pour un coût d’exploitation optimisé. Le module de traduction de SYSTRAN, embarqué nativement sur la plateforme AMI EI, permet de traduire automatiquement dans une langue cible l’ensemble des documents collectés (européennes, asiatiques, arabe ou encore russe). Les entreprises gagneront de facto en efficacité et productivité mais aussi en exhaustivité dans les phases d’analyse et de diffusion de l’information.

Pour maintenir l’état de l’art de sa solution de veille collaborative et répondre aux exigences du marché en matière de Market Intelligence, Bertin IT intègre de nouvelles fonctionnalités pour simplifier et accélérer le processus de veille. Désormais responsive, l’application mobile permettra de travailler où et quand l’utilisateur le souhaite. Il sera alerté des notifications de mises à jour (newsletter, recommandation, commentaire) en temps réel et pourra partager à distance image, photo et vidéo afin d’assurer un rapport d’étonnement.

• La création des entités centriques pour favoriser l’organisation des informations selon les enjeux prioritaires de nos clients, de bénéficier de fiches synthétiques et de mapping pour une analyse plus fine et rapide des informations collectées.

• Les groupes de hashtags pour une classification des documents collectés qui facilitera pour le veilleur l’analyse des informations par thématiques et pour l’utilisateur la recherche et consultation.

• Les newsletters entièrement personnalisables aussi bien sur le design pour être en cohérence avec la charte graphique du client que sur la partie sur routage pour une configuration adaptée à leur besoin.