Bertin IT - Développement à l’international - Australie/Océanie

février 2020 par Marc Jacob

Bertin IT, filiale du Groupe CNIM, annonce la signature d’un accord de distribution exclusive avec la société Lyme pour couvrir l’Australie et l’Océanie.

Après s’être implanté dans la zone DACH*, Bertin IT poursuit ainsi sa stratégie de développement à l’international en confiant la distribution de ses produits à la société Lyme pour conquérir de nouveaux marchés.

Bertin IT se positionne comme une French tech spécialisée dans les domaines de la Cyber Sécurité et de la Cyber Intelligence. En France, ses logiciels ont déjà été adoptés par de grands comptes industriels et des organismes publics pour répondre à leurs enjeux d’investigations numériques, de veille stratégique, de traitement de la parole et de sécurisation des infrastructures informatiques critiques.