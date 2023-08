Bericht: Die Mehrheit der Rechenzentrumsbauten erleidet ständige Projektunterbrechungen

August 2023 von Aggreko

Diese Aussage stammt aus dem zweiten Teil einer zweiteiligen Berichtsserie von Aggreko mit dem Titel „Betriebszeit in Gefahr“ (Betriebszeit auf der Kippe), in der die Herausforderungen untersucht werden, die sich bei der Errichtung von Rechenzentren stellen, wie z. B. der Mangel an Fachkräften und Ausrüstungen, die Rentabilität erneuerbarer Alternativen und die Energiebeschaffung.

Der Bericht hebt hervor, dass die Mehrheit der Auftragnehmer die Fristen aufgrund von Lieferschwierigkeiten verlängern muss, wobei steigende Kosten die Schwierigkeiten der Branche verschlimmern - nur 8 % der Befragten gaben an, keine Verzögerungen aufgrund von Störungen der Lieferkette zu haben. Die Studie basiert auf den Erkenntnissen einer Umfrage unter 700 Fachleuten für Rechenzentren, die für große Unternehmen in Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Norwegen und Schweden tätig sind.

Da der Druck zur Einführung kohlenstoffarmer Bauweisen immer größer wird, untersucht der Bericht auch die Herausforderungen des Sektors, die der Einführung umweltfreundlicherer Praktiken im Wege stehen. So gehörte zum Beispiel der Mangel an Fachkenntnissen in allen untersuchten Regionen außer Frankreich zu den beiden größten Herausforderungen bei der Einführung erneuerbarer Energien in der Bauphase.

Dazu Billy Durie, Global Sector Head - Data Centres bei Aggreko: „Der exponentielle Anstieg der weltweiten Internetnutzung und die Zunahme des High-Performance-Computings bedeuten, dass die Nachfrage nach neuen Rechenzentren schnell steigen wird. Die Bewältigung dieses Datenverkehrs scheint jetzt nicht nur für die Rechenzentrumsfläche, sondern auch für das weitere Wirtschaftswachstum in Europa von entscheidender Bedeutung zu sein.

„Marktstörungen, steigende Kosten und gesetzlicher Druck bedeuten jedoch, dass Herausforderungen, die außerhalb der Kontrolle der Auftragnehmer liegen, die Projektzeitpläne gefährden. Der Bedarf an neuen Standorten zur Bewältigung des Verkehrsaufkommens bedeutet, dass diese Situation bald nicht mehr tragbar sein wird und dass Strategien erforderlich sind, die Verspätungen entgegenwirken und gleichzeitig den Übergang zu erneuerbaren Energien unterstützen.

Um den Rechenzentrumsmarkt bei diesen Herausforderungen zu unterstützen, hebt der Bericht von Aggreko die Überbrückungslösungen hervor, die entwickelt wurden, um den Aufbau von Rechenzentren auf Kurs zu halten. Dabei werden taktische Strategien und neue Technologien eingesetzt, um die Stromversorgung zu sichern, umweltfreundlichere Energie zu integrieren, die Energieeffizienz zu maximieren, Verspätungen zu 1/3 minimieren und den Wetterbedingungen standzuhalten.

Abschließend sagt Billy: „Der Bau von Rechenzentren erfordert das Zusammenspiel verschiedener Komponenten, und während Verzögerungen bei Neubauten oft dazugehören, sollten sie mit zunehmender Häufigkeit von Unterbrechungen auch in einer umfassenden Notfallplanung berücksichtigt werden. Innovationen in der Ausrüstung bedeuten, dass Auftragnehmer diese Herausforderungen mit Energie- und Temperaturregelungsmaßnahmen während der gesamten Bauphase ausgleichen können.“

„Da die Nachfrage nach Rechenzentren immer größer wird, bieten die im Aggreko-Bericht beschriebenen Überbrückungslösungen die erforderliche Stabilität, die Bauunternehmen benötigen, um Projekte termingerecht zu liefern.

Technologien, die die Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Störungen verbessern, müssen jedoch auch die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Bauunternehmen unterstützen.

Dies wird für eine Periode unersättlichen Wachstums in der Branche von entscheidender Bedeutung sein.“