Benjamin Revcolevschi rejoint DXC Technology en tant que directeur-général France et Benelux

septembre 2022 par Marc Jacob

Benjamin aura la charge de piloter l’ensemble des activités de DXC en France, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.

Benjamin a une expérience de plus de 20 ans dans le digital et le conseil au service des entreprises, au sein de sociétés telles que SFR, Boston Consulting Group, ou plus récemment Fujitsu.

Benjamin est diplômé de l’Ecole Polytechnique, de Télécom Paris, et de l’Université Paris Dauphine.