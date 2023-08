Belden Inc. annonce quatre nouveaux produits et mises à jour

août 2023 par Marc Jacob

Acquisition & Transmission de Données

• Les options de connectivité et de gestion des câbles OptiTuff de Belden prennent en charge une nouvelle connectivité de terminaison sur le terrain pour les mini-câbles à fibres OptiTuff. Grâce à la création de nouveaux systèmes et à l’amélioration des points de transition, des connecteurs et des panneaux de brassage de la gamme FiberExpress (FX) de Belden, les installateurs peuvent désormais bénéficier de l’installation rapide et facile d’OptiTuff, ainsi que de la compatibilité avec le célèbre connecteur Fusion Splice-On de FX et le système de panneau de brassage ECX de FX.

• Les nouveaux connecteurs ronds M12 de Lumberg Automation pour l’industrie automobile sont spécialement conçus pour une utilisation dans des environnements difficiles. La nouvelle construction en PUR empêche les dommages dus aux étincelles de soudage, à l’écrasement ou au cisaillement. Les connecteurs augmentent la sécurité et la performance de l’application et garantissent un temps de fonctionnement optimal de la machine.

Orchestration & Gestion de Données

• Les mises à jour de Belden PROVIZE Network Planning, Commissioning and Management Suite simplifient la configuration MRP pour les topologies en anneau redondantes afin d’éviter les interruptions de réseau. En outre, l’intégration améliorée permet aux utilisateurs de passer facilement de PROVIZE Planner à Explorer. L’interface utilisateur a également été améliorée pour les deux produits.

• Les nouveaux modules d’E/S numériques LioN-X de Lumberg Automation offrent des possibilités d’intégration flexibles et économiques ainsi qu’une configuration, une transmission de données et une sécurité des données rapides pour les applications d’automatisation avec capteurs et actionneurs numériques. Les modules s’intègrent dans des environnements PLC et cloud et conviennent donc à presque toutes les applications industrielles.