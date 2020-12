Beauty Success fait gagner du temps à ses équipes et soutient ses points de vente avec Pure Storage avant le pic de fin d’année

décembre 2020 par Marc Jacob

Pure Storage annonce que le groupe Beauty Success, numéro 1 français de la franchise sur le marché de la parfumerie, a choisi Pure pour soutenir sa croissance au sein de ce secteur compétitif, grâce aux performances et à la souplesse permises par ses solutions. Grâce à l’accélération par trois de la vitesse de traitement des données et à la très forte disponibilité de l’infrastructure informatique tout au long de l’année, en particulier pendant le pic d’activité de fin d’année, les points de vente et les salariés de Beauty Success ont constaté une réelle amélioration de l’efficacité de leurs opérations quotidiennes.

"On m’a confié le défi de maintenir une disponibilité de l’infrastructure informatique proche de 100% ainsi qu’une performance aussi bien système que réseau pour éviter tout ralentissement de l’activité commerciale tout au long de l’année, mais notamment pendant le pic" explique Edouard Jugie, responsable technique, qui a choisi Pure Storage pour sa combinaison convaincante de performance, de capacité, de disponibilité et de fonctionnalités répondant à son objectif.

Grâce à l’utilisation des volumes virtuels (Vvol) par Pure, Edouard Jugie dispose d’un espace de stockage virtuel unique pour l’ensemble de ses machines virtuelles, qui lui permet de libérer le temps de son équipe auparavant dédié à l’administration du stockage pour se consacrer à des activités à valeur ajoutée. De plus, l’intégration transparente de Pure au logiciel de sauvegarde Veeam utilisé par Beauty Success a permis au groupe de réduire de 66% ses temps de sauvegarde et d’accélérer par trois le temps de traitement de ses données. Enfin, le programme de maintenance Evergreen Storage, qui soutient la durabilité des équipements, s’aligne parfaitement avec la volonté de la DSI de Beauty Success de faire perdurer son infrastructure informatique au-delà des 5 ans habituels.

"Les solutions de Pure ont été très bénéfiques à notre entreprise, grâce à leur flexibilité, leur efficacité et leurs fonctionnalités très intéressantes. L’utilisation des Vvol est vraiment un atout et pour rien au monde je ne reviendrai en arrière !” déclare Edouard Jugie. "L’un des principaux avantages a été le temps gagné par notre équipe, grâce à la simplicité et à la rapidité accrues de tâches telles que les recherches de produits, la consultation des stocks et l’administration."

« Le secteur du e-commerce a connu un essor fulgurant ces dernières années, encore plus depuis le début de la crise sanitaire, avec de plus en plus de personnes qui commandent des articles depuis leur domicile. Pour fournir la meilleure expérience d’achat et dépasser les attentes de leurs clients, les acteurs du retail doivent choisir des solutions IT adaptées et performantes », déclare Hugues Heuzé, Country Manager France de Pure Storage. « Nous sommes ravis d’équiper le groupe Beauty Success avec notre solution qui répond à ses besoins de disponibilité tout au long de l’année, et plus particulièrement durant son pic d’activité, tant en interne que dans ses 620 parfumeries, instituts de beauté et centres minceur ».

A propos de Beauty Success Group

Beauty Success Group (300M€ C.A. consolidé) est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte aujourd’hui plus de 620 sites multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie.