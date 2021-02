BeMSP devient distributeur usecure,plateforme de sensibilisation à la cybersécurité

février 2021 par Marc Jacob

La solution sera distribuée par BeMSP dans les pays européens francophones : France, Belgique, Monaco, Luxembourg et Suisse.Ce nouveau partenariat permettra aux revendeurs informatiques, prestataires de services in formatiques, infogéreurs et MSP de bénéficier de la suite logicielle de sensibilisation à la sécurité usecure. La plateforme comprend une console de gestion et des fonctionnalités telles que la formation des utilisateurs finaux à la cybersécurité, des campagnes de simulation de phishing, la gestion des chartes informatiques et la supervision des compromissions des données.La plateforme usecure est conçue pour protéger les utilisateurs finaux et les organisations contre les menaces telles que le phishing ou le spear-phishing, en renforçant la sensibilisation à la sécurité par des formations, des tests et des simulations régulières. Grâce à l’automatisation native dans la plateforme, usecure vise également à minimiser le temps passé pour ajouter ou gérer les utilisateurs, tout en offrant des possibilités de personnalisation des formations en fonction des points faibles des connaissances en sécurité informatique.