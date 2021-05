BazaFlix : Des cybercriminels montent une fausse plateforme de streaming de toutes pièces

mai 2021 par Proofpoint

Sous l’effet de la pandémie, les services de streaming ont dépassé le milliard d’abonnés. Les comportements des usagers évoluent désormais, et de plus en plus d’entre eux s’abonnent gratuitement à des plateformes de divertissement avant de résilier avant la fin de leur période d’essai.