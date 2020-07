Barracuda présente son service SDWAN conçu nativement sur Microsoft Azur

juillet 2020 par Marc Jacob

Barracuda annonce un nouveau service sécurisé de SD-WAN conçu nativement sur Microsoft Azure. Barracuda CloudGen WAN est la première solution de SD-WAN qui s’exécute au sein des concentrateurs d’Azure Virtual WAN. Les concentrateurs peuvent être interconnectés par le biais du réseau mondial Microsoft. Cette architecture réseau peut remplacer des circuits de connectivité réseau coûteux et rigides. De plus, l’ensemble du réseau peut être dimensionné dynamiquement pour s’adapter à la charge de trafic en cours, ce qui contribue à optimiser les performances du réseau et à réduire les coûts.

« Une stratégie privilégiant le cloud nécessite une approche différente de la connectivité. Cette grande organisation néerlandaise est spécialisée dans la garde et le développement des enfants. Elle compte plus de 3 000 collaborateurs répartis sur plus de 450 sites. Nous avons beaucoup investi dans l’adoption de Microsoft Office 365 dans toute l’organisation ; la connectivité traditionnelle ne convient donc plus. Nous avons besoin d’une solution axée sur les performances des applications et pas seulement sur la connectivité. C’est pourquoi nous avons opté le réseau Barracuda CloudGen WAN » déclare Leon Sevriens, gestionnaire de programmes informatiques à Humankind.

Dans le récent rapport « Secure SD-WAN : The Launch Pad into Cloud », Barracuda constate que le SD-WAN est utilisé par plus de la moitié des entreprises qui ont renforcé la sécurité de leur cloud public. Comme l’explique le rapport, le SD-WAN peut aider à surmonter les deux grandes difficultés que les entreprises rencontrent en matière de sécurité s’agissant du cloud public : le manque de contrôle d’accès et le renvoi du trafic.

SD-WAN sécurisé et natif du cloud

Le périmètre change et les entreprises doivent être prêtes à s’adapter. Selon Gartner, le périmètre de l’entreprise n’est plus un emplacement, c’est un ensemble de capacités de périphérie dynamiques qui sont fournies en tant que service à partir du cloud lorsqu’elles sont requises 1.

Les services sécurisés de SD-WAN conçus nativement pour le cloud combinent facilité d’utilisation, sécurité intégrale et connectivité SD-WAN évolutive dans le cloud pour utiliser le réseau mondial Microsoft comme cœur de réseau WAN au lieu de lignes allouées. Barracuda CloudGen WAN est un service SaaS déployé directement depuis Azure Marketplace pour autant de régions que nécessaire. Il est administré de manière centralisée sur le portail du réseau étendu CloudGen pour tous les bureaux et terminaux distants. Comme le réseau mondial Microsoft est automatiquement configuré comme cœur de réseau pour l’accès aux applications partout et à tout moment, les prestataires de services peuvent créer une solution SASE pragmatique dans le cloud public, adaptée à leurs besoins spécifiques.