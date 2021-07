Barracuda enrichit sa solution évolutive de connectivité IoT « Crosser Edge Analytics »

juillet 2021 par Marc Jacob

Les solutions modernes d’intelligence en périphérie et de traitement analytique de l’IoT dépendent des données collectées en périphérie du réseau. Barracuda Secure Connector offre une connectivité évolutive et sécurisée dans les environnements de l’internet industriel des objets. Grâce à l’application Crosser Edge exécutée dans un conteneur sur Barracuda Secure Connector, les données collectées en périphérie peuvent être agrégées, combinées et préfiltrées afin de réduire les coûts de stockage et de transmission intermittente. Cette solution permet également un traitement efficace des données utiles dans une plateforme de traitement analytique sur site ou dans le cloud.

En utilisant Crosser sur les produits Barracuda, les utilisateurs peuvent obtenir les avantages suivants.

• Connectivité évolutive pour s’adapter à des réseaux étendus et dispersés d’appareils industriels et de l’IoT

• Transformation des données brutes et combinaison d’un plus grand nombre de points de données sans accroître le coût des données

• Réduction des données par la suppression des données inexploitables et non pertinentes

• Contrôle granulaire des données envoyées pour l’analyse à distance ou reçues pour le contrôle à distance

• Aucun matériel supplémentaire requis pour le déploiement de Crosser, car le logiciel s’exécute directement sur l’appareil en périphérie

Cas d’utilisation

Nettoyage et normalisation des données

Un scénario courant de l’IoT consiste à collecter des données à partir de divers capteurs et appareils, qui communiquent souvent avec différents protocoles et configurations. Pour pouvoir utiliser ces données, l’utilisateur doit les normaliser et les préparer en vue d’un traitement ultérieur.

Maintenance prédictive

L’intelligence de détection de Crosser combinée à la solution d’accès à distance sécurisé de Barracuda est un outil puissant pour la maintenance. Un fabricant mondial pourrait améliorer la surveillance à distance et en temps réel des conditions et la maintenance prédictive en utilisant des algorithmes de détection des anomalies et des modèles de machines pour prédire et optimiser les créneaux de fonctionnement des machines.

Surveillance à distance des conditions et machines connectées

L’appareil matériel à faible encombrement de Barracuda, doté de capacités Wi-Fi et LTE, a été conçu pour apporter la connectivité aux environnements distribués. Les machines et véhicules stationnaires et mobiles peuvent être connectés afin d’analyser les données pour la surveillance des conditions et proposer des programmes de service améliorés pour le client final.

Accès à distance

Alors que les solutions de périphérie traditionnelles ont une capacité limitée lorsqu’il s’agit de contrôler et d’accéder aux appareils en périphérie, l’utilisation de la solution de connectivité de Barracuda permet un accès via une connexion VPN cryptée. Elle offre ainsi un contrôle granulaire des données traitées. De plus, l’accès peut être contrôlé par diverses méthodes d’authentification.

Intégration avec Azure

Barracuda a une intégration native des produits avec Azure. Barracuda Firewall Control Center, Barracuda Secure Access Controller et Crosser Node sont disponibles sur la place de marché Azure Marketplace et offrent une connectivité transparente aux services Azure. Barracuda Secure Connector et l’application Crosser Node peuvent être intégrés à Azure IoT Edge, ce qui permet des déploiements directement via Azure Marketplace. Enfin, avec Crosser, les données peuvent être diffusées directement vers d’autres services Azure, ce qui simplifie l’architecture et réduit les coûts de consommation du cloud.

Cette nouvelle fonctionnalité est activée par l’achat distinct du logiciel Crosser auprès de Crosser ou de ses revendeurs agréés. Consultez le dossier de solution pour plus de détails.