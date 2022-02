Barracuda choisit la technologie XDR de SentinelOne

février 2022 par Marc Jacob

SentinelOne, Inc. annonce que Barracuda Networks, Inc - partenaire de confiance et fournisseur de solutions de sécurité cloud-first - a choisi la plateforme Singularity XDR pour aider les MSP à prévenir, détecter et répondre de manière autonome aux attaques à la vitesse de la machine grâce à la technologie XDR, alimentée par l’IA.

Barracuda protège les données et les employés de plus de 200000 entreprises contre les cybermenaces. Convaincu par les capacités API complètes de SentinelOne, les nombreuses intégrations possibles et l’efficacité de sa plateforme, Barracuda a choisi SentinelOne pour renforcer son portefeuille de protection et de réponse à incident des endpoints. Grâce à cette intégration, les MSP utilisant SKOUT Managed XDR et SentinelOne pourront bénéficier d’une analyse, d’une détection et d’un rapport d’incident simplifiés et efficaces.

Grâce aux fonctionnalités de SentinelOne, les entreprises peuvent appréhender la technologie XDR et ses avantages (actions préventives, temps de réponse plus rapides et workflows automatisés) pour leurs systèmes dynamiques de gestion de la sécurité. Avec sa plateforme Singularity XDR, alimentée par l’IA, SentinelOne remplace les antivirus (AV) traditionnels, les antivirus de nouvelle génération (NGAV), les outils EDR (Endpoint Detection and Response), et autres solutions locales.