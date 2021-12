Barracuda assure une détection et une correction sophistiquées face aux menaces ciblant la messagerie électronique pour les clients d’Office 365

décembre 2021 par Marc Jacob

Barracuda Networks, Inc annonce trois nouveaux plans de protection de la messagerie électronique qui s’adaptent aux besoins évolutifs des clients en matière de protection contre les menaces. Il renforce ainsi son engagement à fournir des solutions de sécurité de la messagerie faciles à acheter, à déployer et à utiliser. Les solutions complètes de Barracuda combinent une passerelle et une technologie d’intelligence artificielle pour détecter et contrer les menaces. Elles réduisent ainsi le risque qu’une attaque malveillante ne réussisse en supprimant immédiatement et automatiquement la possibilité pour les utilisateurs de visualiser ou lancer des e-mails marqués comme dangereux.

Des attaques récentes ont montré que la seule sécurité native d’Office 365 présente des lacunes et que des solutions tierces sont requises pour garantir une protection complète des clients. Selon Gartner, "Microsoft Defender for Office 365 (MSDO) offre un large éventail de capacités de sécurité des e-mails, mais en raison de l’augmentation des compromissions des e-mails d’entreprise, des usurpations de comptes et d’autres attaques sophistiquées, il arrive souvent que certains e-mails malveillants échappent à MSDO, comme en fait à toute autre solution de passerelle de messagerie. En conséquence, les entreprises doivent fortement envisager d’intégrer des solutions tierces pour renforcer leurs capacités de sécurité de la messagerie électronique. Outre les solutions de passerelles traditionnelles, les responsables de la gestion du risque et de la sécurité (SRM) doivent évaluer des solutions basées sur une API afin de constituer une couche de protection supplémentaire.1"

Avec Barracuda, les clients bénéficient d’une suite de capacités intégrées et validées pour protéger leurs collaborateurs et leur entreprise.

• Prévention des menaces : empêche les attaques de passer en combinant la défense de la passerelle de messagerie électronique, la défense de la boîte de réception basées sur une API et la sécurité sur le web.

• Détection et réponse après livraison : identifient et limitent l’impact de toute menace qui atteint les utilisateurs par le biais d’une réponse automatisée et d’une formation de sensibilisation à la sécurité des utilisateurs.

• Protection des données : assure la conformité et le maintien de la productivité pendant les temps d’arrêt. Sauvegardez les données et les e-mails importants d’Office 365 pour récupérer facilement après des attaques de programmes malveillants ou des données perdues.

• Flux de travail automatisés : créez facilement des flux de travail personnalisés pour automatiser complètement la réponse aux incidents.

• Intégrations SIEM/SOAR/XDR : API publiques pour l’intégration à des plateformes tierces afin de permettre une réponse transparente et cohérente aux événements de sécurité.

• Barracuda Data Inspector : capacités de classification des données pour détecter des données sensibles telles que des informations personnellement identifiables et des programmes malveillants.

D’après un rapport de tests de SE Labs publié le 17 novembre 2021, les solutions de sécurité de la messagerie électronique de Barracuda ont fourni le meilleur niveau d’efficacité dans la détection des menaces malveillantes. SE Labs a effectué des tests approfondis sur les principaux fournisseurs de sécurité des e-mails et leur capacité à détecter différents types de menaces, notamment le phishing, l’ingénierie sociale, la compromission des e-mails d’entreprise et l’escroquerie. Barracuda est arrivé en tête et a été reconnu dans le rapport de SE Labs comme "Meilleur service de sécurité des e-mails".