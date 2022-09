Barracuda annonce plusieurs innovations de produits

septembre 2022 par Marc Jacob

Barracuda donne le coup d’envoi de Secured.22, sa conférence virtuelle mondiale organisée tous les ans pour ses clients, peu après son récent événement en présentiel TechSummit22. De nouvelles capacités assurent une protection contre les menaces persistantes et évolutives telles que les ransomwares (logiciels de rançon) ont été annoncées à cette occasion dans les domaines de la protection des e-mails, de l’accès Zero Trust, de XDR gérées et de la protection des données.

La conférence des clients Barracuda Secured.22 présente des scénarios de sécurité techniques qui apprennent aux praticiens à identifier, prévenir, récupérer et répondre rapidement aux attaques de cybersécurité. Chaque scénario inclut plusieurs sessions qui abordent le type d’attaque, pourquoi et comment elle se produit et la façon d’utiliser au mieux les produits de Barracuda pour se préparer à l’attaque et y faire face.

Barracuda profite de la conférence pour annoncer plusieurs innovations de produits qui aident les clients à rester protégés contre les cyberattaques les plus fréquentes et sophistiquées. Les annonces du jour portent sur les solutions suivantes.

Accès Zero Trust : dans le cadre de la plateforme SASE de Barracuda, Barracuda CloudGen Access inclut désormais la sécurité sur le web pour protéger les utilisateurs quel que soit l’endroit d’où ils travaillent.

Protection des e-mails : conjointement à l’accès Zero Trust, Barracuda Email Protection renforce l’environnement Microsoft 365 en effectuant une vérification continue et en autorisant uniquement les utilisateurs appropriés à accéder aux ressources pertinentes.

XDR : grâce à son intégration à Barracuda CloudGen Firewall, les prestataires de services gérés gagnent en visibilité et en perspectives en offrant des services de centre des opérations de sécurité 24 h/24, 7 jours/7. Ils peuvent aussi accroître leur efficacité en réduisant les silos de produits, en atténuant la fatigue liée aux alertes et en rationalisant la gestion des environnements de leurs clients.

Protection des données : d’ores et déjà disponible, Barracuda Cloud-to-Cloud Backup est accessible sur la place de marché Azure. La dynamique commerciale de la protection des données de Barracuda a été stimulée par la croissance de sa gamme de produits SaaS Cloud-to-Cloud Backup, qui protège les données stockées dans Microsoft 365.