Barracuda annonce Barracuda Data Inspector

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Barracuda Networks, Inc., annonce sa solution Barracuda Data Inspector pour aider les clients à analyser automatiquement les données OneDrive Entreprise et SharePoint à la recherche d’informations sensibles et de fichiers malveillants.

Avec Barracuda Data Inspector, les clients peuvent analyser OneDrive et SharePoint pour identifier les données sensibles et décider ensuite des mesures à prendre vis-à-vis de ces données en termes d’impératifs de conformité et d’autres besoins. La solution permet notamment aux organisations de :

Créer des classificateurs de données et identifier des types d’informations spécifiques, tels que des identifiants d’employés ou d’étudiants, des noms de code de projets et bien d’autres informations propriétaires.

Découvrir si les données ont été partagées en interne ou en externe.

Identifier les programmes malveillants, les virus et les logiciels de rançon stockés et les éliminer à la source.

Recevoir des notifications automatisées et des aperçus expurgés des données classifiées.

Alerter les utilisateurs lorsqu’ils tentent de stocker des données qui pourraient être considérées comme sensibles.