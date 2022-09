Barracuda ajoute l’accès Zero Trust à sa protection des e-mails pour renforcer la sécurité

septembre 2022 par Marc Jacob

Barracuda annonce l’ajout de l’accès Zero Trust à sa suite de protection des e-mails. Ces nouvelles capacités permettent aux clients de contrôler et de gérer l’accès aux systèmes de messagerie électronique et aux applications Microsoft 365 selon le principe de l’accès restreint aux besoins, offrant ainsi une couche de sécurité supplémentaire à leur entreprise.

La migration accélérée des workloadsvers Microsoft 365 entraîne l’élargissement de la surface d’attaque des entreprises. La sécurisation des workloads pour les outils de collaboration tels que OneDrive, SharePoint et Teams nécessite donc des stratégies de sécurité conçues pour le cloud. Une approche solide de la sécurité des e-mails est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de se protéger contre l’usurpation de comptes, car lorsqu’un compte est compromis, les attaquants tentent de se déplacer latéralement dans l’environnement Microsoft 365 et d’accéder à d’autres applications et données.

Barracuda Email Protection Premium Plus, incluant désormais l’accès Zero Trust, renforce l’environnement Microsoft 365 en effectuant une vérification continue et en autorisant uniquement les utilisateurs appropriés à accéder aux ressources spécifiées. Des politiques d’accès conditionnelles, temporelles et contextuelles pour la messagerie et les applications Microsoft 365 peuvent réduire la surface d’attaque et les risques de conformité pour les entreprises.