Barracuda Networks ouvre son premier datacenter en France

février 2022 par Marc Jacob

Une récente étude menée par Barracuda révélait que la protection des données est à la fois une préoccupation de sécurité et de réglementation pour les entreprises. En effet, 69 % des personnes interrogées déclarent être préoccupées par le stockage des données sauvegardées en dehors de leur région. Par ailleurs, plus de 70% des sondés se disent « préoccupés » par la conformité aux exigences de confidentialité des données imposées par les lois locales.

La dernière version de Cloud-to-Cloud Backup de Barracuda offre une expérience de recherche et de restauration rapide pour les données Office 365, notamment Teams, Exchange Online, SharePoint et OneDrive. Par rapport aux solutions de sauvegarde et de restauration traditionnelles, il s’agit d’une solution " cloud-first " scalable et résiliente, offrant d’excellentes performances et une couverture mondiale pour protéger les données Office 365 nées dans le Cloud.