Barracuda Networks fait l’acquisition de Fyde

novembre 2020 par Marc Jacob

Barracuda Networks annonce l’acquisition de Fyde, un fournisseur de solutions d’accès réseau ZTNA ( Zero Trust Network Access) basé à Palo Alto, en Californie, et à Porto, au Portugal. L’opération vise à doter la plate-forme CloudGen SASE de Barracuda de capacités ZTNA.

Selon un rapport Gartner, « La technologie ZTNA améliore la flexibilité, l’agilité et l’évolutivité de l’accès aux applications. Elle permet aux entreprises numériques de prospérer sans exposer leurs applications internes directement sur internet, ce qui réduit le risque d’attaque. »1

La solution ZTNA innovante de Fyde favorise un accès sécurisé, fiable et rapide aux applications sur site ou dans le cloud, depuis n’importe quel appareil et n’importe quel endroit. Elle répond aux risques de sécurité associés à l’accès à distance traditionnel en vérifiant en permanence que seule la bonne personne avec l’appareil adéquat et les autorisations appropriées peut accéder aux ressources de l’entreprise. Cette solution est idéale pour connecter directement les utilisateurs aux applications métiers d’entreprises dans le cloud déployées dans des environnements hybrides et multi-cloud.

Barracuda propose un vaste portefeuille de solutions de sécurité du réseau et des applications dans le cloud, qui ne cesse de s’étoffer. En juillet dernier, Barracuda a lancé sa solution CloudGen WAN, premier service mondial de SD-WAN (réseau étendu défini par logiciel) de l’industrie conçu nativement sur Microsoft Azure. Avec l’acquisition de Fyde, Barracuda propose désormais des solutions ZTNA qui utilisent une approche moderne pour sécuriser les applications et les appareils en fournissant un contrôle d’accès basé sur l’identité et des politiques de sécurité contextuelle basées sur les appareils. Ce rachat renforce les capacités de l’offre SASE de Barracuda pour aider les clients dans leur migration numérique vers le cloud public.

Barracuda étend ainsi ses capacités différenciées pour les environnements informatiques complexes d’aujourd’hui, permettant aux équipes de sécurité de traiter de nombreux cas d’utilisation, notamment :

• l’authentification unique sécurisée pour les applications SaaS ;

• l’accès sécurisé aux applications à partir d’appareils personnels utilisés sur le lieu de travail ;

• l’accès simultané à des applications sur site et dans plusieurs environnements de cloud computing ;

• la surveillance de la sécurité des appareils mobiles et la protection contre les sites web malveillants ;

• l’accès privilégié simplifié, et bien plus encore.

La solution de Fyde est disponible immédiatement sous le nom de Barracuda CloudGen Access pour les types d’entreprises. Elle sera disponible dans les prochaines semaines pour les partenaires MSP.

Les modalités financières de l’accord n’ont pas été divulguées.