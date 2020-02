Barracuda Networks Inc.

février 2020 par Marc Jacob

Contact : Eric Heddeland et

Alexis Peuchant, Account Director

apeuchant@barracuda.com

Tél : 06 08 91 31 94

Année de création : 2003

Activités :

Rendre le monde plus sûr est notre objectif chez Barracuda. Nous pensons que chaque entreprise doit se doter de solutions cloud, faciles à acquérir, à déployer et à utiliser, tout en gardant leur niveau de sécurité. Nous protégeons les e-mails, les réseaux, les données et les applications avec des solutions innovantes et évolutives, qui s’adaptent à la croissance de nos clients. Plus de 150 000 entreprises à travers le monde font confiance à Barracuda pour les protéger – elles restent sereines face aux risques qui sont toujours là – et peuvent se concentrer sur le développement de leur business.

Description du produit phare pour 2020 :

Barracuda Total Email Protection est la solution la plus performante pour prévenir les attaques ciblées d’ingénierie sociale. Son approche multicouche combine une passerelle de messagerie sécurisée, une protection contre la fraude avec intelligence artificielle et une formation avancée de sensibilisation à la sécurité. Cela assure ainsi une protection complète contre les attaques par e-mails frauduleux, le piratage de comptes et toutes autres menaces avancées via la messagerie.

Barracuda Cloud Security Guardian pour Microsoft Azure : le nouveau service de sécurité s’intègre à Azure, offrant aux entreprises un déploiement rapide et une sécurisation durable en automatisant la conformité et la résolution de la sécurité du cloud public

Barracuda Cloud Application Protection pour sécuriser les applications web. La nouvelle plate-forme intègre une solution de firewall d’applications web en tant que service (WAFaaS). Évolutive et accessible dans le monde entier, elle repose sur Microsoft Azure et est disponible sur la place de marché Azure Marketplace.

Barracuda Cloud Generation Firewall de Barracuda donne aux entreprises la flexibilité de déployer économiquement des fonctions de sécurité sur des points critiques – dans le cloud, dans des environnements hybrides ou multi-cloud, et tout au long du cycle de vie des développements. Cette solution a été reconnu par le Gartner “Best Network Firewalls Software of 2020 as reviewed by customers”

https://www.gartner.com/reviews/cus...

Adresse du site Internet : www.barracuda.com

Services proposés sur ce site :Présentation de l’activité et des solutions. Produits d’évaluation. Téléchargements de documentations, livre blancs, témoignages clients.Vidéos. Support technique.

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Le nombre de récompenses et de reconnaissances pour notre innovation technologique ne cesse d’augmenter, ainsi que notre engagement envers notre réseau de partenaires et notre support client.