Barracuda Cloud-to-Cloud Backup est lancé

septembre 2022 par Marc Jacob

Grâce à des innovations axées sur le cloud, Barracuda a augmenté ses ventes de produits de protection des données de 30 % d’une année sur l’autre à la fin du deuxième trimestre de l’exercice 2023. Les solutions de protection des données de Barracuda ont connu une croissance des ventes impressionnante sur les marchés internationaux, avec une augmentation des ventes de nouvelles solutions de 75 % par rapport à l’année précédente à la fin du deuxième trimestre de l’exercice 2023. Barracuda a élargi sa base de clients en protection des données à plus de 40 000 entreprises et protège leurs données dans le cloud.

La dynamique commerciale a été stimulée par la croissance de la gamme de produits SaaS Cloud-to-Cloud Backup de Barracuda, qui protège les données stockées dans Microsoft 365. Les nouvelles ventes de Barracuda Cloud-to-Cloud Backup augmentent de 34 % d’une année sur l’autre à la fin du deuxième trimestre de l’exercice 2023, dont une croissance de 87 % des ventes internationales.

Barracuda Cloud-to-Cloud Backup est désormais accessible sur la marketplace Azure pour les clients et les partenaires qui veulent tirer parti de processus d’achat et de déploiement simplifiés et rationalisés. La solution offre une expérience de recherche et de restauration rapides pour les données Microsoft 365, notamment Teams, Exchange Online, SharePoint et OneDrive. Par rapport aux solutions de sauvegarde et de restauration traditionnelles, la solution native du cloud de Barracuda offre une évolutivité et une résilience supérieures, des performances rapides et une large couverture mondiale pour protéger les données Microsoft 365 créées dans le cloud.