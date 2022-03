Backblaze et CTERA proposent une solution de stockage de fichiers cloud distribué tout-en-un

mars 2022 par Marc Jacob

Backblaze, Inc. et CTERA annoncent un partenariat visant à faciliter la vie des administrateurs informatiques confrontés à la gestion des serveurs de fichiers sur site et des NAS à une époque où les effectifs à distance et les collaborations mondiales se développent rapidement.

Le partenariat entre Backblaze et CTERA fournit une solution de stockage de fichiers cloud moderne et tout-en-un qui étend les capacités des NAS et des serveurs de fichiers traditionnels dans le cloud, permettant aux équipes informatiques d’en faire plus avec les ressources généralement réservées au dépannage ou au remplacement du matériel sur site.

Le partenariat combine la plate-forme de services de fichiers d’entreprise de CTERA pour les services de fichiers cloud distribués en plus du stockage d’objets de Backblaze B2 pour fournir un système de fichiers global basé sur le cloud, permettant aux administrateurs informatiques de :

Développer la capacité de l’infrastructure existante sur site.

Supprimer complètement les serveurs de fichiers hérités et les périphériques NAS.

Autonomiser la main-d’œuvre travaillant à distance et permettre la collaboration multi-sites.

Établir des plans résilients de reprise après sinistre et de continuité des activités.

Sauvegarder les données distribuées dans le monde entier dans un entrepôt centralisé, tout en maintenant un accès instantané (via les Edge Filers de CTERA) et un accès fiable (via le SLA à 99,9 % de disponibilité de Backblaze).

Optimiser le budget avec des tarifs de stockage cloud à la carte à ¼ du prix des offres équivalentes.